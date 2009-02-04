Кабмин обратится в суд из-за долгов облгазов и облэнерго

Правительство Украины намерено обратиться в суды по поводу начала процедуры банкротства облгазов и облэнерго, которые имеют задолженности за поставленный им газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

“Мы изучаем сегодня и завтра ситуацию о задолженности облэнерго перед Энергорынком, облгазов перед НАК “Нафтогазом”, и в ближайшие недели будут поданы в суды обращения о начале процедуры банкротства для облэнерго и облгазов, которые задолжали Энергорынку или НАК “Нафтогазу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство не будет терпеть факты задолженности, в то время как необходимо наполнять бюджет и рассчитываться за первичные энергоносители.