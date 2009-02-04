Убытки России из-за «газовой войны» могут составить до 4 млрд. долл.

В результате «газовой войны» убытки России могут составить до 4 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ на «круглом столе» «Газовый конфликт и будущее взаимоотношений России и Украины».

«Газпром» уже напрямую потерял более 2 млрд. долл. выручки за непоставленный газ и примерно на такую же сумму нам «вкатят» претензии», - сказал В.МИЛОВ. Он отметил, что Болгария уже выставила претензии к «Газпрому».

По его словам, в России очень много говорят о том, кто из украинских политиков виновен в срыве транзита, однако российские политики должны были сделать все, чтобы предотвратить конфликт.

Он считает, что «Газпрому» нужно было согласиться на более-менее приемлемую цену для Украины - 230-250 долл., так как потери для него в результате конфликта стали больше.

В.МИЛОВ также напомнил, что 29 декабря 2008 г. «Газпром» распространил информацию о выходе из переговорного процесса и выставил цену в 418 долл. за тыс. куб. м, что полностью исключало возможность завершения переговоров до нового года.

«Катастрофический ущерб нанесло России это отключение полного транзита через украинскую территорию», - сказал он.

При этом эксперт напомнил, что отключение транзита мотивировалось опасениями «Газпрома», что часть газа будет украдена. В то же время он подчеркнул, что «Газпром», опасаясь за сохранность лишь 3-5% транзитного газа, полностью перекрыл весь транзит.

Также В.МИЛОВ отметил, что от «газовой войны» больше всего пострадали те страны, которые в ЕС занимают пророссийскую политику и осторожно относятся к инициативе принятия Украины и Грузии в НАТО, – Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Австрия и Италия.