Ковалив решила уйти с должности председателя набсовета "Нафтогаза" - СМИ

Юлия Ковалив уходит с должности председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

"Юлия Ковалив решила оставить свой пост. Она уже написала заявление", - говорит источник. По его словам, в четверг, 13 апреля, должно состояться внеочередное заседание наблюдательного совета, на котором заявление Ковалив должно быть согласовано.

По данным ЭП, о решении Ковалив уже знает премьер-министр Владимир Гройсман.

В наблюдательный совет "Нафтогаза" кроме Ковалив входят еще четверо членов: экс-министр энергетики Владимир Демчишин и иностранцы Пол Уорвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс.

29 марта Кабмин принял решение увеличить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что увеличение количества членов наблюдательного совета с правлением не согласовывалось.

Как сообщала ЭП, на прошлой неделе четверо из пяти членов набсовета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о возможности ухода из компании.

Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.

Кроме того со стороны иностранных членов совета существуют претензии о необходимости подачи декларации.

После этого президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско в ближайшие дни.

Он отметил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к Украине.