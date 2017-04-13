Рада приняла закон о создании конкурентного рынка электроэнергии

Верховная Рада Украины приняла закон «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

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За принятие соответствующего законопроекта №4493 во втором чтении проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ принят с правками, подготовленными накануне профильным комитетом (правки проголосованы одним пакетом).

«Данный законопроект внедряет рыночные отношения между всеми участниками рынка электроэнергии Украины и европейским сообществом, начиная от производства электроэнергии и заканчивая потребителем. Потребитель получает право субъекта рынка, тогда как сейчас он может получить только то, что ему предоставляет один поставщик – облэнерго, а цена определяется непрозрачно Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)», - сказал член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Лев Пидлисецкий, докладывая по данному законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля этого года Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект «О рынке электрической энергии».

Принятие закона «О рынке электроэнергии», является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который сегодня определяет организацию данного рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков.

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребителями электроэнергии.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке «на сутки вперед».

Балансирующий рынок – это рынок на котором оператором системы передачи электроэнергии будут докупаться недостающие объемы электроэнергии для сбалансирования уровня производства и импорта с уровнем потребления. Данный рынок также предусматривает применение механизма для регулирования небалансов (невыполнения заявленного режима генерации компанией-производителем).

Рынок вспомогательных услуг – рынок, на котором энергокомпании смогут предоставлять (продавать) для оператора системы передачи вспомогательные услуги, для обеспечения стабильного энергоснабжения, например, для регулирования частоты тока.