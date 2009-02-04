«Киевэнерго» возобновила электроснабжение всем бюджетникам

АК «Киевэнерго» возобновила снабжение электроэнергии всем заведениям бюджетной сферы столицы, которые были отключены за долги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК «Киевэнерго», по состоянию на 4 февраля свет появился во всех заведениях Киева, которые финансируются из городского и районных бюджетов, и которые были отключены от электроэнергии начиная с 22 января, а именно - 158 объектов.

Среди должников значились медицинские и учебные заведения, административные учреждения, библиотеки, музеи, коммунальные предприятия и т. п.

«Киевэнерго» возобновила электроснабжение благодаря двум условиям: во-первых, большинство учреждений рассчитались за долги, а во-вторых - компания получила гарантийные письма и обсудила и утвердила с должниками график погашения долгов. Если сроки оплаты долга не будут соблюдены, компания будет вынуждена опять отключить от электроснабжения те заведения, которые не выполнят своих обещаний», - прокомментировал ситуацию коммерческий директор АК «Киевэнерго» Сергей ЧЕХ.

В “Киевэнерго” сообщают, что из-за несоблюдения соглашения остается угроза отключения от электроснабжения наибольшего должника - ОАО АК «Киевводоканал», который задолжал за электроэнергию 438 млн. грн. Согласно договоренностям между руководством АК «Киевэнерго» и ОАО АК «Киевводоканал» от 26 января, коммунальное предприятие должно было оплатить часть задолженности за потребление электроэнергии до 27 января. «Киевводоканал» до сих пор не выполнил обещания в срочном порядке оплатить 20 млн. грн., что меньше, чем стоимость месячного потребления электроэнергии компанией, информируют в “Киевэнерго”.

«От «Киевводоканала» мы требуем четкого соблюдения платежной дисциплины и действуем исключительно в рамках правового поля. Компания длительное время шла навстречу коммунальному предприятию, но «Киевэнерго» не в состоянии кредитовать наибольшего должника по электроэнергии за свой счет. Так, «Киевводоканал» на протяжении января использовал электроэнергии на 27 млн. грн., при этом оплатил только 17 млн. грн. и то только после предупреждения об отключении. Основная сумма долга остается неизменной и гарантийных обязанностей по ней мы так и не получили», - добавил С.ЧЕХ.