Fitch подтвердило рейтинги ”Газпрома” и ”Роснефти”

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ ОАО "Газпром" в иностранной валюте на уровне "BBB".

Как сказано в сообщении Fitch, прогноз рейтинга изменен со "Стабильного" на "Негативный"

Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный"

Также рейтинговое агентство подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг "Газпрома" уровне "BBB". Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. подтвержден на уровне "BBB".

Рейтинги "Газпрома" основываются на самостоятельных позициях компании, но также учитывают то, что компания находится в государственной собственности, и принимают во внимание влияние государства на деловую среду, в которой работает компания, и на ее финансовое положение.

Также агентство Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ ОАО "НК "Роснефть" в иностранной валюте на уровне "BBB-" (BBB минус), прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный". Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-" (BBB минус), прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный". Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Rosneft Capital S.A. подтвержден на уровне "BBB-" (BBB минус).