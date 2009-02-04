Обвинения в воровстве газа Украиной несостоятельны

Обвинения в адрес Украины в воровстве российского газа во время «газовой войны» несостоятельны, заявил директор российского Института энергетической политики Владимир МИЛОВ сегодня в Москве в ходе круглого стола на тему «Газовый конфликт и будущее взаимоотношений России и Украины».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по его словам, «обвинения Украины в воровстве газа делаются для того же, для чего российскую оппозицию обвиняют в экстремизме, или США - в виновности в российско-украинском газовом конфликте. Все это, чтобы показать не неумение танцевать, а то, что ботинки жмут».

Как сказал В.МИЛОВ, термин «воровала» является крайне сложной юридической материей. «Если юридические договоренности позволяют что-то делать, и вы делаете то, что разрешено договором, то это не воровство. Это очень важно понимать когда такие обвинения высказываются российскими политиками».

В.МИЛОВ отметил, что иск о воровстве российского газа против Украины до сих пор не подан в Стокгольмский арбитражный суд. «Я бы очень хотел, чтобы «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбітраж, и тогда судом было бы установлено, воровала Украина что-то или нет. Это бы позволило закрыть дискуссию», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, то, что происходило в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза», воровством назвать никак нельзя, так как технический газ Украина имеет право отбирать, а то, что не было договоренности по цене, это уже другой вопрос.

Он подчеркнул, что Украина «физически не могла взять, например, 300 единиц газа на Востоке и столько же выдать на Западе, потому что газ нужен для работы компрессоров».

«В данном случае странно говорить о воровстве – скорее это недоработка переговорщиков», - подчеркнул В.МИЛОВ.