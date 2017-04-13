Украина и Грузия договорились развивать нефтетранспортный коридор из Каспия в Европу

Украина и Грузия договорились о сотрудничестве по проекту Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), развитию транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море, а также о сотрудничестве в рамках конвенции о правилах происхождения товаров ЕС Пан-Евромед, к которой страны планируют присоединиться в текущем году.

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Об этом сообщили вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-премьер-министр, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на пресс-конференции по результатам заседания межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве.

«Важным элементом сотрудничества Украины и Грузии является сотрудничество в энергетической сфере и реализация проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора. Мы также договорились продолжить сотрудничество по развитию международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, страны также намерены найти модель эффективного сотрудничества в рамках конвенции Пан-Евромед.

«Мы договорились, что уже на этапе присоединения Грузии к конвенции Пан-Евромед начнем экспертную дискуссию о будущих путях использования этого формата регионального сотрудничества для Украины и Грузии и расширении уровня тех возможностей, которые мы будем иметь благодаря этому формату», - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, Каладзе отметил, что работа межправительственной комиссии позволит наладить не только сотрудничество государственных органов, но бизнеса обеих стран.

«Продолжение работы межправительственной комиссии будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами, и не только на уровне государственных учреждений, но и между представителями частного сектора, что в свою очередь принесет обоюдную выгоду для всех сторон», - сказал Каладзе.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, его страна считает перспективным создание логистического транзитного коридора, а также зоны свободной торговли с Украиной.

Справка УНИАН. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. В 2007 году в созданное Польшей и Украиной совместное предприятие для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы.

Целью развития ЕАНТК является создание альтернативного, независимого и надежного маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона в Европу.