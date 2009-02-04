Болгария будет добиваться компенсации за газ

Болгария должна получить компенсацию за недопоставленный в результате российско-украинского конфликта в январе газ. Как передает РИА «Новости», об этом заявил в среду в Москве президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ.

Во время газового кризиса в Болгарии были введены ограничения на потребление газа, которые затронули более 350 крупных компаний, еще 44 крупных производства остановились полностью. После возобновления транзита все ограничения были сняты. Правительство Болгарии оценило ущерб от недопоставок российского газа в 250 млн. евро.

Напомним, поставки российского газа на Балканы прекратились 6 января т.г. Транзит возобновился 20 января после достижения договоренностей между премьерами России и Украины и подписания соглашений между газовыми компаниями двух стран.

Президент Болгарии не указал конкретный механизм возмещения ущерба, выразив сожаление, что пострадавшие в результате этого кризиса простые люди в любом случае оказались в проигрыше.

Вопрос о компенсации, по мнению Г.ПЫРВАНОВА, неразрывно связан с вопросом о гарантиях недопущения подобных случаев в будущем, и болгарская сторона будет искать пути для решения этой проблемы. В частности, Г.ПЫРВАНОВ выступил с инициативой развертывания широкой энергетической сети на всем Балканском регионе, которая бы застраховала ее участников от проблем, подобных тем, которые возникли в январе.