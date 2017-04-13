"Нафтогаз" закупил газ в Европе на $25-30 дешевле, чем цена по контракту с "Газпромом"

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» закупил газ с поставкой в мае у европейских поставщиков по цене, которая на 25-30 долл. за 1000 куб. м ниже, чем цена по контракту с российским газовым монополистом «Газпромом», сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице Facebook.

Читайте также"Нафтогаз" в 2016 году получил почти 27 миллиардов прибыли

«Закончили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы. У «Газпрома» не покупаем уже больше 500 дней, напоминаю. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с «Газпромом» во втором квартале 2017 года. То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн долл.», - написал Витренко.

Он подчеркнул, что условия покупки у «Газпрома» для «Нафтогаза» все равно неприемлемые. «Например, потому, что наши платежи могут быть зачтены в счет "обязательств бери-или-плати", а это бездонная бочка, и газ мы не получим», - написал Витренко.

Он добавил, что на май «Нафтогаз» покупал газ у ведущих европейских компаний, используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка с процентной ставкой на уровне 3%.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" назвали цену на газ без доставки для населения до октября

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и покупки Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидаются в апреле 2017 года.

7 апреля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска «Нафтогаза» по контракту на закупку газа, является оптимистичной для Украины. Также он добавил, что в «Газпроме» на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» в арбитраже по контракту купли-продажи газа 17,9 млрд долл., в то время как исковые требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 45,7 млрд долл.