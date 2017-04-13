Рада провалила назначение своих представителей в комиссию для проведения ротации членов НКРЭКУ

Верховная Рада в ходе переголосования отменила свое решение об утверждении члена в состав Конкурсной комиссии для проведения ротации нынешнего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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За постановление №6357 «О назначении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ» сначала проголосовали 229 народных депутатов, однако после заявлений депутатов о «кнопкодавстве», глава Верховной Рады Андрей Парубий принял решения переголосовать.

«Поступили сигналы, о том, что было не персональное голосование. Я еще раз ставлю на голосование №6357 «О назначении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ»», - сказал Парубий.

В этот раз за постановление №6357 проголосовали 213 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

«Решение не принято», - сказал глава Верховной Рады.

Таким образом, парламент не поддержал кандидатуру Шульги на должность одного из пяти членов Конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на разных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 22 сентября законопроект был принят во втором чтении, а 23 ноября соответствующий закон подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются Конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также, согласно этому закону, двух из пяти членов Номинационной комиссии выбирают профильные парламентские комитеты.

При этом закон предусматривает следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии – не позже чем через 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два – не позже чем через 18 месяцев и еще два – не позже чем через 30 месяцев. План ротации утверждается президентом Украины.

12 апреля 2017 года Комитет Рады по вопросам ТЭК и Комитет по вопросам строительства и ЖКХ утвердили по одной кандидатуре в состав Конкурсной комиссии - Запайщикова и Шульгу.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что, согласно плану ротации, он будет уволен в мае 2018 года.