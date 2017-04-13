ДТЭК закупит 600 тысяч тонн дефицитного угля в ЮАР

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, подтвердил закупку 600 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины.

Таким образом, ДТЭК начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.

В компании напоминают, что в настоящее время для накопления антрацита временно остановлены Криворожская и Приднепровская ТЭС компании. При необходимости покрыть дефицит мощности в энергосистеме станции будут подключаться в работу по команде диспетчеров Объединенной энергосистемы Украины.

«Сейчас основная нагрузка ложится на уголь газовой группы. Проблем с обеспечением марки Г на ТЭС ДТЭК нет. Компания пересмотрела планы работы угольных предприятий в 2017 году в сторону увеличения добычи углей газовой группы. Уголь газовой группы добывается на шахтах, которые находятся на подконтрольной территории. С 1 апреля на склады ТЭС ДТЭК поступило 500 тыс. тонн угля марки Г», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации. Также в середине марта ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и добывают дефицитный уголь антрацитовой группы.

В результате нехватки антрацита в начале апреля уже остановились несколько ТЭС, а именно Змиевская, Трипольская, Приднепровская и Криворожская станции.

По данным «Укрэнерго», тепловая генерация обеспечивает 22,7% от общего производства электроэнергии в Украине.