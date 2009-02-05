Мировые цены на нефть: в Нью-Йорке снижается

Цены на нефть на мировых рынках в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику - стоимость барреля нефти в США понизилась на фоне сообщений правительства о значительном увеличении национальных запасов нефти на прошлой неделе, что свидетельствует о продолжающемся падении спроса на сырье в стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем энергии и топлива, сообщает агентство Франс Пресс.

Департамент по энергетике США заявил об увеличении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,2 миллиона баррелей, что более чем в два раза превышает цифру в 2,9 миллиона баррелей, которую прогнозировали в этом отношении аналитики, отмечает агентство.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,46 доллара - до 40,32 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,07 доллара - до 44,15 доллара за баррель.