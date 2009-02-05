Украина еще 10 лет будет оставаться основным транзитером газа

Украина в ближайшие десятилетия останется основным транзитным коридором для экспорта российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 4 февраля заявил директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ во время круглого стола на тему: «Газовый конфликт и будущее взаимоотношений России и Украины».

По его мнению, российскому руководству хочется представить дело так, что мы можем обойти Украину, но технически это маловероятно.

««Южный поток» – этот проект можно просто выбросить в корзину и забыть о нем. Этого проекта не будет», - убежден В.МИЛОВ.

Он пояснил, что в Черном море расстояние между Крымом и Турцией составляет 330 км, и там смыкаются морские экономические зоны Турции и Украины.

По словам эксперта, для того, чтобы провести газопровод по дну Черного моря, нужно будет получить разрешение Украины, которую Россия хочет обойти, и Турции, которая выступает категорически против реализации этого проекта. При этом В.МИЛОВ отметил, что изначально газопровод «Южный поток» задумывался для обхода Турции, а не Украины.

Говоря «Северном потоке», он подчеркнул, что этот газопровод к обходу Украины вообще не имеет никакого отношения – он предназначен для того, чтобы поставлять российский газ на совершенно другие рынки. По словам В.МИЛОВА, речь идет о рынке Северо-западной Европы, а именно стран Бенилюкса и Великобритании.

Он напомнил, что газ, который идет транзитом через Украину, поставляется в Венгрию, Северную Италию, Словакию и на Балканы.

По мнению В.МИЛОВА, диверсифицировать поставки в Европу надо, но у России для этого нет так много возможностей, поэтому нужно добиться стратегических договоренностей о транзите с Украиной.

Он отметил, что запасов газа в России достаточно, но их еще нужно разработать, а это требует времени и больших инвестиций.

Также В.МИЛОВ напомнил, что проектная максимальная мощность двух веток «Северного потока» - 55 млрд. куб в год, а «Южного потока» - 30 млрд. куб. в год, то есть совокупно 85 млрд. куб. В то же время, объем транзита газа через территорию Украины составляет около 130 млрд. куб. в год.

«Украина в обозримом будущем – в ближайшие десятилетия - останется основным транзитным коридором для России, и поэтому с ней нужно нежнее обращаться», - подчеркнул эксперт.