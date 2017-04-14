Беглый Курченко пытается получить контроль над поставками сжиженного газа в Украину

Разыскиваемый правоохранительными органами бизнесмен Сергей Курченко, который обвинялся в организации схем по уклонению от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов, пытается получить контроль над экспортными поставками из России в Украину сжиженного газа.

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Об этом корреспонденту УНИАН, ссылаясь на информацию от компаний-импортеров и российских экспортеров, сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«По данным участников российского рынка сжиженного газа, «зеленый свет» на поставку сжиженного газа в Украину в первую очередь получат структуры Курченко и компании – экспортеры газа из группы российской государственной нефтяной компании «Роснефть». В конце прошлого года на российском рынке ходила информация о намерениях Курченко приобрести крупного игрока на рынке пропан-бутана России», - сказал эксперт.

Также Сиренко добавил, что несмотря на недавние ограничения на поставки сжиженного газа со стороны российских властей, а именно Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), на сегодня поставки возобновлены, но риск того, что они будут вновь остановлены – еще остается.

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«По данным источников на рынке, поставки сжиженного газа из Российской Федерации в Украину могут быть вновь ограничены с 20 апреля 2017 года. После этого периода газ в Украину будет экспортироваться только с разрешения ФСТЭК», - отметил Сиренко, добавив, что на фоне ограничений, могут быть разрешены поставки от компаний Курченко или «Роснефти».

По информации Сиренко, в 2016 году российские производители нарастили поставки в адрес украинских трейдеров с 445 до 832 тыс. тонн.

«Таким образом, в 2016 году украинский рынок сжиженного газа на 56,5% зависел от российского экспорта», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году ФСТЭК России уже выборочно ограничивала поставки дизельного топлива от российских НПЗ в Украину под предлогом того, чтобы дизтопливо не использовалось украинскими вооруженными силами. В сентябре 2016 года Россия также останавливала отгрузки дизельного топлива в адрес украинских клиентов. Поставки дизтоплива прекращались как по трубопроводу, который проходит по территории северных областей Украины и оператором которого является компания «ПрикарпатЗахидтранс», так и по железной дороге.

В начале апреля 2017 года Россия начала ограничивать поставки в Украину сжиженного газа. С 1 апреля 2017 года ФСТЭК стала запрашивать у экспортеров газа дополнительную информацию о получателе и грузе, который покидает территорию Евразийского союза, и не осуществляла таможенное оформление энергоносителя в адрес украинских импортеров.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что компании, входящие в холдинг ВИТЭК, близкого к экс-президенту Януковичу Сергея Курченко, в 2011-2013 годах ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Согласно документам, нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. В конце ноября 2015 года Хозяйственный суд Киева снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.