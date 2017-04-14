Цены на нефть приближаются к $56 за баррель

Нефть торгуется с разнонаправленной динамикой на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes - о числе буровых установок в США и Международного энергетического агентства (МЭА) - о предложении нефти в мире, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 55,64 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,41%, до 52,89 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 апреля рабочей недели число буровых установок в США выросло на восемь, или на 0,95%, до 847 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 407 штук, или на 92,5%. Число нефтяных буровых установок выросло на 11, или на 1,63%, до 683. При этом количество газодобывающих установок снизилось за неделю на три, или на 1,81%, до 162.

При этом МЭА в четверг сообщило, что предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это также на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Агентство объясняет это снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи.