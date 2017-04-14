Российские СМИ подтвердили планы Курченко монополизировать поставки сжиженного газа в Украину

Украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину, пишет КоммерсантЪ.

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Ожидается, что с мая экспорт СУГ в Украину будет ограничен, и единственным вариантом для российских производителей станет работа с тремя украинскими трейдерами. Эти компании, по данным источников, аффилированы с Курченко.

Как стало известно "Ъ", 11 апреля замминистра энергетики Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки СУГ из РФ в Украину. По данным нескольких источников, знакомых с ходом совещания, чиновник предупредил, что с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Однако нефтекомпаниям было сообщено, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп" (бенефициар, по украинскому реестру, Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец — Светлана Глущенко). Представители структур присутствовали на совещании.

При этом, по мнению четырех собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен Сергей Курченко, который покинул страну в начале 2014 года, а также сын Виктора Януковича Александр.

Источники "Ъ" уточняют, что представители компании Сергея Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украине до смены власти в 2014 году, также присутствовали на встрече в Минэнерго РФ.

В последнее время импорт СУГ в Украину идет с перебоями. 5 апреля РФ приостановила экспорт СУГ в Украину, спустя несколько дней он частично восстановился.

Ранее УНИАН сообщал, что разыскиваемый правоохранительными органами бизнесмен Сергей Курченко, который обвинялся в организации схем по уклонению от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов, пытается получить контроль над экспортными поставками из России в Украину сжиженного газа.