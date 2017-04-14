В "Нафтогазе" подтвердили, что Ковалив уходит с должности председателя набсовета компании

Юлия Ковалив, занимающая должность председателя наблюдательного совета Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» с апреля 2016 года, 3 апреля написала заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию, а с 17 апреля ее полномочия прекращаются, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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В пресс-службе сообщили, что, по словам Ковалив, успешные реформы газового сектора и «Нафтогаза» позволили сократить дефицит государственных финансов, а рынок освободился от посредников. Однако сейчас рассматриваются различные пути дальнейшего развития «Нафтогаза» и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления компании в соответствии с первоначальным планом пока нет. В дальнейшем Юлия Ковалив планирует сосредоточиться на работе Офиса Национального инвестиционного совета.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.