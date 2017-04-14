В "Укрэнерго" создали онлайн-карту магистральный сетей Украины

Компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, завершила разработку онлайн-карты магистральных сетей Украины и планирует в скором времени запустить этот сервис на своем сайте для того, чтобы инвесторы, которые намерены подключить свои объекты, могли получить более удобный и быстрый доступ к информации о сетях компании и технических условиях для подключения. Об этом в соцсети Facebook сообщил и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

Читайте также"Укрэнерго" хочет до июля сформировать набсовет компании

"Онлайн-карта для присоединения к сетям "Укрэнерго" уже готова. Скоро на сайте", - написал он.

По словам Ковальчука, пока карта не содержит всех возможностей, которые предусмотрены, но к ней будет прилагаться сервис для подсчета стоимости присоединения.

"Не полный функционал, но даже сейчас уже можно видеть однолинейные схемы каждой подстанции, видеть все существующие присоединения и проверять ранее выданные технические условия. А к ней - калькулятор стоимости присоединения", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года Ковальчук сообщал, что "Укрэнерго" запустит онлайн-карту магистральных сетей Украины с 1 апреля 2017 года. По его словам, на ней будет отображена техническая информация об узлах, сетях или подстанциях, оператором которых является "Укрэнерго". Эта информация может быть использована инвесторами, которые хотят построить объекты "зеленой" генерации.

Также сообщалось, что должен будет заработать еще один онлайн-сервис компании - "зеленый калькулятор", с помощью которого инвестор, указав исходные данные о своей электростанции, сможет узнать ориентировочную стоимость ее присоединения к магистральным сетям.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.