Газпрому хорошо при ценах на нефть в 40 долл. баррелей

Зампред правления Газпрома Александр Медведев в интервью телеканалу Russia Today рассказал о том, что Газпрому вполне "комфортно" в условиях текущих цен на рынке "черного золота". Он объяснил это тем, что концерн никогда и не закладывал в свои инвестпроекты цены на нефть выше 60 долл. за баррель, передает Reuters.

В то же время Медведев выразил уверенность в том, что в перспективе цены не нефть будут расти, так как "эпоха дешевых энергоресурсов осталась позади". Он также подчеркнул, что в сложившихся условиях Газпром не намерен отказываться от реализации своих крупнейших проектов. Тем не менее, Медведев указал на то, что обстановка на рынке изменилась, из-за чего Газпрому приходится пересматривать планы по приобретениям. В частности, это касается сделки по Ковыктинскому газоконденсатному месторождению с британской BP.