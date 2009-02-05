Коррупция исчезнет из газовой сферы и политики потеряют возможность финансировать свою деятельность за счет теневых газовых схем, утверждает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости..

"Украина больше не имеет дело ни с какими коррумпированными посредниками (в газовой сфере). Никакой коррупции, никакого финансирования политики за счет повышения тарифов для потребителей Украины", - сказала Тимошенко, отвечая на вопросы парламентариев после отчета правительства в Верховной Раде в четверг.

"Все проблемы в газовой сфере Украины, начиная с 2004 года - это компания "РосУкрЭнерго", которая была коррумпированным теневым посредником", - сказала премьер-министр, добавив, что деятельности компании "РосУкрЭнерго" оказывали содействие как высшее руководство Украины, так и высшее руководство украинской оппозиции. "Это факт", - сказала Юлия Тимошенко.

Ранее Тимошенко уже обвиняла "РосУкрЭнерго", которая до 2009 года поставляла газ на Украину, в срыве переговоров между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в конце 2008 года. Газовый контракт, подписанный 19 января, предусматривает, в частности, переход на поставки газа без посредников. Совладелец компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ заявлял, что "не боится" премьера Тимошенко и их противостояние не имеет личных причин.