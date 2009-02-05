Россия запретила Тимошенко разглашать газовые контракты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказывается передать в парламент копии «газовых» контрактов и соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос народного депутата Украины, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, как можно ознакомиться с этими документами, чтобы можно было сделать вывод, «есть ли основания говорить о предательстве или о победе», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти документы являются конфиденциальными.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - сказала она. В то же время, она отметила, если А.ГРИЦЕНКО имеет доступ к работе с документами в специальном режиме, то правительство готово ему предоставить их.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «нам там нечего скрывать, контракты успешны для Украины».

По ее словам, все обвинения в отношения правительства связаны с тем, что с газового рынка выведен «теневой посредник «РосУкрЭнерго». Она обвинила представителей оппозиции, в частности, народного депутата Украины Юрия БОЙКО (фракция Партии регионов), в том, что в свое время он подписал документы, которые предусматривают сдачу газовых хранилищ в аренду «РосУкрЭнерго» по цене «в 16 раз ниже рыночной».

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что был подписан контракт о транзите газа по цене 1,6 долл., и запрещено ее изменять в течение пяти лет.

Напомним, Президент заявлял, что украинская сторона будет выполнять газовые контракты на поставку газа в Украину и его транзит в Европу, подписанные руководством НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» 19 января 2009 года.

При этом он отметил, что контракты не выгодны Украине, прежде всего, в части установления ставки на транзит газа, которая, по его мнению, должна быть значительно выше – порядка 4 долл. США.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что в результате работы по подписанным контрактам, в 2009 году дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» вырастет в 5 раз, по сравнению с 2008 годом, и будет исчисляться «десятками миллиардов гривень».

«Не продуманная ли это угроза банкротства НАК "Нафтогаз Украины"?», - отметил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО считает, что цены на газ, предусмотренные этими соглашениями, нельзя назвать рыночными. Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательство закупать у России газ по европейским рыночным ценам, но, по его словам, ни одна страна Европы не покупает газ по таким высоким ценам, как предусмотрено этими соглашениями.

19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.