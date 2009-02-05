Первый квартал для генкомпаний будет убыточным

Эксперты прогнозируют, что первый квартал текущего года будет для тепловых генерирующих компаний убыточным.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик компании «Astrum Investment Management" Ян ЛИПЧИНСКИЙ, комментируя информацию о том, что, по предварительным данным, чистый убыток энергогенерирующей компании "Днепроэнерго" за 2008 г. составил 16,2 млн. грн., тогда как 2007 год компания завершила с чистой прибылью 121,9 млн. грн.

В компании "Astrum Investment Management" высказали мнение, что еще по результатам 3-го квартала 2008 г. "Днепроэнерго" имела чистую прибыль в 70 млн. грн.

"Мы предполагаем, что убыток в 4-м квартале был вызван тем, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отказалась повышать оптовый тариф на электроэнергию в 4-м квартале, несмотря на рост цен на уголь, который за 2008 г. превысил 40%. Таким образом, сложилась ситуация, при которой тепловые электрогенерирующие компании не могли покрыть свои затраты на уголь тарифом на производство электроэнергии", - отмечают аналитики компании.

"НКРЭ приняла решение зафиксировать оптовый тариф на электроэнергию на уровне 395 грн. за 1 МВт/ч. Такие действия НКРЭ мотивированы необходимостью удержания роста тарифов на электроэнергию в период кризиса для поддержки отечественной промышленности. Поскольку НКРЭ намерена удерживать оптовый тариф на электроэнергию на прежнем уровне до апреля 2009 г., мы ожидаем, что первый квартал 2009 г. для тепловых генераторов также будет убыточным", - подчеркнули в «Astrum Investment Management".

Справка УНИАН. «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Владеет тремя тепловыми электростанциями – Запорожской, Криворожской и Приднепровской – суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. По итогам 2007 года доля ОАО «Днепроэнерго» на рынке тепловой генерации Украины составила 22,57% (9,98% всей генерации Украины). Выручка ОАО «Днепроэнерго» в 2007 году достигла 3,8 млрд. грн, чистая прибыль – 121,938 млн. грн.