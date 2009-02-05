Финляндия может поддержать «Северный поток»

Министр иностранных дел Финляндии Александр Стабб не исключил, что его страна может поддержать строительство газопоровода "Северный поток", сообщила в четверг радиостанция "Контакт-плюс", передает РИА Новости.

"Нам необходим "Набукко". Я говорю, что нам необходим "Южный поток" и, в конце концов, для нас может также стать необходим "Северный поток", - приводит радиостанция слова финского министра.

Газопровод "Северный поток" соединит газовые месторождения России со странами Евросоюза через акваторию Балтийского моря от российского Выборга до германского Грайфсвальда.

Первую нитку протяженностью около 1200 километров с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год планируется начать строить в июле 2009 года и вести в эксплуатацию в конце 2010 года.

Строительство второй нитки "Северного потока" к 2012 году приведет к увеличению его пропускной способности до 55 миллиардов кубометров.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.