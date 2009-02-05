На Прикарпатье начат выпуск котлов отопления на альтернативке

На Прикарпатье начат выпуск котлов отопления, которые работают на альтернативных источниках энергии.

Как передает корреспондент УНИАН сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО «Агропромтехника» (г. Тисменица, Ивано-Франковская обл.) Михаил МИКИТИНСКИЙ продемонстрировал журналистам котлы отопления на твердом топливе (отходах): опилках, дровах, соломе, брикетах. По словам руководителя предприятия, уже налажен выпуск 5 видов котлов разной мощности (от 17 кВт до 170 кВт), которые способны отапливать помещение площадью от 170 до 1700 кв. метров. М.МИКИТИНСКИЙ отметил, что применение котлов позволяет экономить средства, которые бы шли на отопление помещения газом. В зависимости от мощности стоимость котлов колеблется от 7 до 45 тысяч гривен. Он убежден, что такие котлы решают три основных проблемы: экономия средств, теплообеспечение и занятость людей. По его словам, ввиду реалий нашего времени, реальные и потенциальные проблемы с газоснабжением, дороговизной газу и рекомендациями правительства об энергосбережении и переходе на альтернативные виды топлива, тисменицкое ОАО «Агропромтехника» разработало новую производственную программу.