Болгария требует от России газовую компенсацию

Президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ официально поставил вопрос перед Россией о компенсации за не поставленный газ в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кремле на совместной пресс-конференции с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы ставим вопрос о компенсации ущерба в результате газового кризиса и новых стратегических параметров наших отношений через достижения нового вида соглашений, что, я надеюсь, поможет нам преодолеть существование посредников, - этого звена, которое создает ненужную тяжесть этому сектору», - сказал Г.ПЫРВАНОВ.

По его словам, президенты не обсуждали конкретные суммы компенсаций до того, пока не получены оценки экспертов и соответствующих компаний, которые работают в этой сфере.

«Я доволен тем, что и на самом высоком уровне здесь в Москве я встретил понимание того бесспорного факта, что Болгария является самой пострадавшей страной в результате газового кризиса, и необходимо искать новые решения с одной стороны для преодоления ущерба от кризиса, а с другой - решения, которые привели бы к недопущению нового кризиса», - сказал Президент Болгарии.

Г.ПЫРВАНОВ отметил, что Болгарии нужно найти новые источники газа с исключением стран-посредников.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

26 января заместитель главы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что ОАО "Газпром" за первые недели января потерял прибыли более чем на 2 миллиарда долларов и вправе требовать компенсации от Украины. "Мы вправе потребовать от Украины полной компенсации, поскольку за первые недели января мы потеряли прибыли более чем на 2 миллиарда долларов", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что "Газпром" вправе подать против Украины иск о возмещении прибылей, упущенных в ходе недавнего газового конфликта.