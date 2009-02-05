Кремль хочет переложить на Украину компенсацию газовых убытков Европе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кремле на совместной пресс-конференции с Президентом Болгарии Георгием ПЫРВАНОВЫМ. (УНИАН: Президент Болгарии сегодня официально поставил вопрос перед Россией о компенсации за срыв поставок газа в январе.)

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, тот факт, что Украина перешла на европейские цены за газ, является достаточной гарантией того, что «мы избежим подобного рода споров на будущее».

В то же время, он отметил, что Россия будет самым внимательным образом смотреть за исполнением договора украинской стороной.

Д.МЕДВЕДЕВ признал, что Болгария является одной из самых пострадавших стран в результате газового кризиса.

По его мнению, для недопущения повторения таких событий необходимо разработать новую законодательную международную базу и реализовать новые проекты для диверсификации поставок.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина не намерена возмещать европейским странам ущерб, нанесенный в результате прекращения Россией транзита природного газа по территории Украины.

«Я думаю, что кто виноват, тот и заплатит. Украина не виновата во всех этих процессах. Как известно, есть заявление европейского комиссара господина ПИБАЛГСА о том, что Украина не препятствовала транзиту российского газа в Европу, не прекращала такого транзита, не производила несанкционированного отбора газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в газовом конфликте с Россией Украина занимала честную позицию и намерена выполнять все свои нынешние обязательства по транспортировке российского газа в европейские страны.

Напомним, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе обвиняла Украину, в т.ч. и в воровстве газа. Украина опровергала все претензии.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной.

26 января заместитель главы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что ОАО "Газпром" за первые недели января потерял более чем 2 миллиарда долларов и вправе требовать компенсации от Украины. "Мы вправе потребовать от Украины полной компенсации, поскольку за первые недели января мы потеряли прибыли более чем на 2 миллиарда долларов", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что "Газпром" вправе подать против Украины иск о возмещении прибылей, упущенных в ходе недавнего газового конфликта.

Отметим, сегодня, 5 февраля, в ходе отчета в Верховной Раде Ю.ТИМОШЕНКО отказалась передать в парламент копии «газовых» контрактов и соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос народного депутата Украины, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, как можно ознакомиться с этими документами, чтобы можно было сделать вывод, «есть ли основания говорить о предательстве или о победе», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти документы являются конфиденциальными.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - сказала она. В то же время, она отметила, если А.ГРИЦЕНКО имеет доступ к работе с документами в специальном режиме, то правительство готово ему предоставить их.