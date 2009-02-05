Тимошенко: Украина не намерена возмещать газовый ущерб

Украина не намерена возмещать европейским странам ущерб, нанесенный в результате прекращения Россией транзита природного газа по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Я думаю, что кто виноват, тот и заплатит. Украина не виновата во всех этих процессах. Как известно, есть заявление европейского комиссара господина ПИБАЛГСА о том, что Украина не препятствовала транзиту российского газа в Европу, не прекращала такого транзита, не производила несанкционированного отбора газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в газовом конфликте с Россией Украина занимала честную позицию и намерена выполнять все свои нынешние обязательства по транспортировке российского газа в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

Сегодня, 5 февраля, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года. «Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.