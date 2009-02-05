Запасы украинского газа возле Змеиного составляют 100 млрд.куб.м

Прогнозные запасы газа на украинской территории вблизи острова Змеиный составляют около 100 млрд. кубометров, а нефти – около 10 млн. тонн. Об этом заявил Иван ДИЯК, член Киевского международного энергетического клуба «Q-club”, советник Президента и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», сообщается в пресс-релизе "Q-club”, переданном УНИАН.

«Практически все перспективные месторождения нефти и газа, которые находятся вокруг острова Змеиный, в результате решения Гаагского суда достались Украине», - сказал И.ДИЯК.

В то же время, по его словам, детальная трехмерная сейсморазведка и геологоразведочные работы могут принципиально изменить эти оценки, подтвердив или опровергнув наличие нефти и газа.

И.ДИЯК считает, что «политическая борьба с Румынией и территориальные несогласованности не позволяли провести на должном уровне детальную разведку промышленных запасов углеводородов». Так, по его словам, «на сегодня вблизи Змеиного только на площади «Олимпийская» присутствуют признаки наличия углеводородов».

Эксперт скептически оценил «победные реляции Румынии», поскольку «румыны вообще не имеют точных данных о запасах месторождений на ее территории вблизи Змеиного».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, которым определил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Комментируя данное решение, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что в результате определенной судом линии делимитации морские пространства в ее районе соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины. По его словам, на стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. Вместе с тем Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.