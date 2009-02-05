Черновецкий: тарифы ”обосновал сам господь Бог”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал новые распоряжения о повышении тарифов на коммунальные услуги для бюджетных организаций и юридических лиц, но выделил при этом 427 столичных промышленных предприятий, тарифы для которых приравнял к тарифам бюджетных организаций.

Новые тарифы для них установлены на уровне, который приблизительно в два раза выше по сравнению с тем, который был до первого повышения, то есть в ноябре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение мэр публично подписал сегодня во время встречи с представителями промышленных предприятий Киева.

«Тарифы будут для промышленных предприятий только экономически обоснованные. Все экономически обоснованные тарифы – это от лукавого… На самом деле все по-другому обстоит… Я сказал, что тарифы экономически обоснованными будут – ну, нет такого. Нет цены даже нормальной на газ. Обосновал их сам господь Бог, поэтому я их сейчас немедленно подпишу», - подчеркнул мэр.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что новые тарифы установлены именно для тех предприятий, которые реально занимаются выпуском продукции. «Все остальные будут платить по повышенным тарифам, сколько бы их ни было», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Вы знаете, - продолжил он далее, - что Президент выпустил указ об отмене тарифов, которые были подписаны 25 декабря. Мы сегодня подписали распоряжение, которым восстановили эти тарифы и одновременно подписали распоряжение о том, что для предприятий, по которым мы в прошлый раз договаривались – 427 – в приложении №2, для которых установлены тарифы на том уровне, как и для бюджетных организаций».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, согласно подписанному сегодня документу, тарифы должны вступить в силу с 1 февраля. Если же у предприятий возникли долги за два месяца (декабрь, январь, то есть с момента первого повышения тарифов – УНИАН), то они непосредственно с «Киевэнерго» должны будут заключить договора о реструктуризации этих долгов и погасить их в течение этого года.

В интервью журналистам начальник Главного управления по ценовой политике Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что завтра в газете «Крещатик» планируется опубликовать только что подписанное мэром распоряжение. Сейчас этот документ дооформляется, и после его регистрации можно будет обнародовать точные цифры новых тарифов.

«Тарифы уже установлены для 427 промышленных предприятий, которые реально работают в Киеве, на уровне, который приблизительно вдвое выше, чем тот, который существовал до 1 декабря, то есть до первого повышения», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

На вопрос относительно даты введения этих новых тарифов – 1 февраля, - учитывая то, что распоряжение будет опубликовано завтра, 6 февраля, В.ЯСТРУБИНСКИЙ объяснил, что в данной ситуации все зависит от решения «Киевэнерго»: «Я думаю, «Киевэнерго» пойдет на уступки, она (компания – УНИАН) по-другому не сможет насчитывать».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ уточнил также, что публично подписанное мэром сегодняшнее распоряжение касается бюджетных потребителей и части так называемых других потребителей, то есть 427 промышленных предприятий. Относительно других предприятий, которые относятся к категории других потребителей, тарифы, отмененные указом Президента, будут выписаны в другом распоряжении, которое, по информации В.ЯСТРУБИНСКОГО, также сегодня уже подписано.

В отношении предприятий, которые имеют очень высокую прибыль (9 категорий предприятий – УНИАН), как уточнил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, подписанное ранее распоряжение действует.