Цена лояльности: Беларусь будет покупать российский газ по 129 долларов

Стоимость российского газа для Беларуси будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м.

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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1», передает агентство «БелТА».

По словам зампреда белорусского правительства, эта цена является фиксированной «вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ». Цена на газ для Беларуси основана на формуле, которая привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе. «Если бы все оставалось, как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная», — подчеркнул он.

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Кроме того, по его словам, до 1 июля 2019 года будут сформулированы условия заключения нового газового контракта между двумя странами на период с 2020 года по 2023 год.

Москва и Минск урегулировали газовый спор в ходе переговоров 3 апреля. Как рассказал 7 апреля президент республики Александр Лукашенко, стороны договорились об установлении цены на газ для Беларуси на уровне $130 за 1 тыс. куб. м.