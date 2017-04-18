Нефть Brent торгуется выше $55 за баррель

Цены на нефть стабильны на малоактивных торгах утром во вторник: прогноз роста добычи сланцев в США сдерживает подъём рынка.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,07 процента до $55,32 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,61 за баррель, на 0,08 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

По прогнозу аналитика Джонатана Чана из Phillip Futures, цены на Brent на этой неделе могут протестировать отметку в $54 за баррель, WTI – $51,70 за баррель.

Майская добыча сланцев США может показать самый значительный рост в месячном выражении за более чем два года, показали данные Управления энергетической информации (EIA). Увеличение добычи нефти в США связано с тем, что энергетические компании наращивают инвестиции в новые добычные проекты на фоне восстановления цен на сырьё.

Добыча нефти в США в мае может вырасти на 123.000 баррелей в сутки до 5,19 миллиона баррелей в сутки, сообщило EIA.

Если данные цифры верны, то это будет самый значительный рост нефтедобычи в США в месячном выражении с февраля 2015 года и самый высокий месячный уровень добычи с ноября 2015 года.

Рост добычи в США подрывает усилия нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в клуб производителей, ранее договорившихся сократить добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Сегодня инвесторы ждут сигналов о продлении глобального нефтяного пакта. Министр энергетики Саудовской Аравии ранее сказал, что считает эти разговоры преждевременными.