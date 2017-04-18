Ривненская АЭС подключила к сети турбогенератор блока №1

Ривненская атомная электростанция подключила к сети турбогенератор энергоблока №1, который для выполнения графика диспетчерской нагрузки был отключен от сети 16 апреля.

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Как отмечается в сообщении «Энергоатома», турбогенератор был подключен к сети 17 апреля в 7:37.

«Для выполнения графика диспетчерской нагрузки 16 апреля в 1:11 энергоблок №1 был разгружен до 51% и отключен от сети турбогенератор ТГ-2. 17 апреля в 7:37 ТГ-2 подключен к энергосети», - говорится в сообщении «Энергоатома».

Согласно сообщению, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

По состоянию на 8:00 18 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 420 МВт. На энергоблоке №2 продолжаются 15-е сутки среднего планово-предупредительного ремонта.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.