Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 5 февраля, повысились на фоне ожиданий инвесторов, связанных с планируемым обнародованием плана по спасению американской экономики, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,31 доллара - до 46,46 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 0,85 доллара - до 41,17 доллара за баррель.