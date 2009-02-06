Сегодня 85% жилых домов Большой Ялты отключат от тепла

С 6 февраля 85% жилых домов Большой Ялты будут отключены от подачи тепла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Ялты со ссылкой на заместителя ялтинского городского председателя Юрия КИРИЧЕНКО.

Причина отключения – долги двух из трех теплоснабжающих организаций за потребленные газ и электроэнергию. Долги накопились из-за низкой текущей оплаты за предоставленные услуги населением города и поселков Большой Ялты. По данным мэрии, долги населения за отопление составляют 625 тыс. грн. за январь по коммунальному предприятию «Тепловые сети» и около 5 млн. грн. за декабрь-январь по ялтинскому филиалу «Крымтеплокоммунэнерго».

«Сегодня оплата населением за полученное в январе отопление по предприятию «Крымтеплокоммунэнерго» составляет 30%, по КП «Тепловые сети» - около 40%. Есть дома и целые кварталы, где вообще нулевая оплата за полученное тепло в течение всего отопительного сезона, - сообщил вице-мэр Ялты. - Накопленные долги не позволили теплоснабжающим организациям получить лимиты на газ на первую декаду февраля в дочерней компании «Газ Украины». По словам Ю.КИРИЧЕНКО, удалось договориться только о том, что не будут отключать от тепла такие социальные объекты, как: Ливадийская больница, Дом малютки в Ялте и школа-интернат в Алупке.

«Городской бюджет полностью расплатился за тепло, так что в Ялте социальная сфера - детские сады, школы, поликлиники, объекты культуры, которые отапливаются мини-котельными, установленными по городской программе «Тепло» - отключены не будут. А жителям необходимо срочно погасить долги за отопление, так как до полного погашения долга подача газа и электроэнергии в котельные осуществляться не будет», - добавил вице-мэр Ялты.