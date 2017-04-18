В Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците – остальные остановлены для экономии угля на лето

Запасов дефицитного антрацитового угля на складах Луганской ТЭС, входящей в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, хватит на 44 суток работы, оставшиеся четыре ТЭС, работающие на антраците, остановлены для экономии топлива, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, по состоянию на 18 апреля, запасы угля на складах Луганской ТЭС составляют 172 тыс. тонн, потребление в сутки 3,9 тыс. тонн.

Запасы антрацита на складах Приднепровской ТЭС – 30,8 тыс. тонн угля, на Славянской ТЭС – 39,3 тыс. тонн, на Трипольской ТЭС – 41,6 тыс. тонн, на Змиевской ТЭС – 49,3 тыс. тонн.

Данные станции остановлены для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае необходимости энергоблоки могут быть оперативно включены в работу.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2017 года госкомпания «Центрэнерго» остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Ранее, 5 апреля 2017 года, госкомпания остановила работу Трипольской ТЭС (Киевская обл.). Кроме этого, ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская обл.).

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».

Справка УНИАН. По данным корпоративного сайта ДТЭК, Луганская ТЭС с начала сентября 2014 года работает в режиме энергоострова в результате повреждения магистральных электрических сетей.

Луганская ТЭС находится возле г. Счастье, на подконтрольной Украине территории и генерирует электроэнергию для потребителей Луганской области.