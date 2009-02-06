СБУ обвиняют в "крышевании" “РосУкрЭнерго”

Заместитель председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины Александр ГУДЫМА обвиняет СБУ в лоббировании интересов компании “РосУкрЭнерго”.

Об этом он заявил сегодня во время рассмотрения предварительного отчета ВСК.

«Мы сегодня получили еще одного большого лоббиста интересов “РосУкрЭнерго” – это, к сожалению, Служба безопасности Украины», - сказал депутат.

А.ГУДЫМА продемонстрировал письмо первого заместителя председателя СБУ, исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, в котором он просит председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ обеспечить явку в СБУ ответственных лиц компаний, которые готовили документы по оформлению растаможивания украинского газа, который “Газпром” передал «Нафтогазу».

«Оказывается, не только ЛЕВОЧКИН, и не только ФИРТАШ, и не только БОЙКО, не только Партия регионов, а сегодня крышей “РосУкрЭнерго” является СБУ», - сказал А.ГУДЫМА.

Напомним, 23 января в то время председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

31 января в эксклюзивном комментарии УНИАН премьер-министр Украины Юлия ТМОШЕНКО сообщила, что на таможне проходит растаможка газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, по ее словам, расчет за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. долл. уже произведен средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

«Мы за этот газ заплатили за счет транзита. У нас есть деньги, которые «Газпром» платит за транзит, а мы этими деньгами рассчитались за этот газ», - уточнила премьер.

Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.