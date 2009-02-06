Парламент не утвердил отчет ВСК по ГТС

Верховная Рада Украины отказалась признать, что украинская сторона непрофессионально проводила газовые переговоры из-за отсутствия единой позиции украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего проекта постановления “О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах” проголосовали только 192 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решением отказалась принять к сведению предварительный отчет ВСК и направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины.

Проектом постановления также предлагалось признать, что срыв переговоров о заключении контрактов о поставках газа в Украину и его транзит по территории Украины привел к тяжелым последствиям для экономических и политических интересов государства, материального положения украинских и иностранных предприятий и интересов граждан.

Также проектом предусматривалось признать, что провозглашенные руководством Российской Федерации обвинения в адрес Украины в кражах природного газа не подтвердились, а временное изъятие газа из транспортной системы не имело целью кражу газа, а было временным исключением в связи с техническими проблемами перевода ГТС Украины в обратный режим.

Кроме того, ВСК предлагала депутатам признать, что украинская сторона действовала непрофессионально, провоцировала конфликт и осуществила скоординированный шантаж российской стороны, что привело к срыву поставок газа, а Генпрокуратура Украины, СБУ должны были возбудить уголовные дела по фактам злоупотреблений служебным положением.

Во время отчета председатель ВСК Инна БОГОСЛОВСКАЯ заметила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС вчера не явились на заседание комиссии, где утверждался предварительный отчет. Она заметила, что контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы является невыгодным для Украины. По ее словам, правительство Украины не добилось адекватного повышения ставки платы за услуги транзита газа через территорию Украины в соответствии с существенным подорожанием газа по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

“Временная следственная комиссия констатирует: средняя ставка платы за услуги транзита на 2009 год соответственно будет составлять не 1,7 дол. США, как заявляет правительство Украины, а 1,39688 дол. США. Заявление правительства Украины о том, что договоренности о ставке платы за услуги транзита на 2010 год еще нет, но она будет рыночной и не ниже 3 дол. США, не отвечает действительности, формула расчета этой ставки указана в контракте, и ставка платы за транзит будет в 2010 году значительно меньше рыночной ставки”, - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В свою очередь, заместитель председателя ВСК Александр ГУДЫМА заметил, что комиссия не утверждала этот предварительный отчет на своем заседании, и все выводы являются только собственным мнением И.БОГОСЛОВСКОЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2009 года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Председателем комиссии является народный депутат от фракции Партии регионов И.БОГОСЛОВСКАЯ, а ее заместителем - депутат от фракции БЮТ Александр ГУДЫМА. В ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия должна действовать на протяжении двух месяцев.