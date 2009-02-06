В отчете ВСК ВР отстаиваются интересы России и “РосУкрЭнерго”

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН считает, что предложенный народным депутатом Инной БОГОСЛОВСКОЙ проект постановления «О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах» в основном отстаивает интересы России и компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Ю.ПРОДАН отметил, что подписанные с Россией контракты о поставках и транзите газа свидетельствуют о том, что «действия правительства, Министерства топлива и энергетики, НАК «Нафтогаз Украины» были согласованными и профессиональными и направлены на защиту национальных интересов Украины».

Он считает, что вследствие этого Украина получила «одну из самых низких цен в 2009 году в Европе на поставки газа, а также сломана фиксированная до 2010 года ставка на транзит российского газа».

Ю.ПРОДАН отметил, что уже с 2010 года ставка на транзит российского газа по территории Украины будет увеличена.

«Установлены прозрачные, прямые, без посредников рыночные условия формирования цен на поставки газа и ставка транзита», - подчеркнул министр топлива и энергетики.

Ю.ПРОДАН убежден, что благодаря подписанию этих газовых контрактов был «существенно повышен международный имидж Украины».

«Вы знаете, что Еврокомиссия приветствовала заключенные договора о транзите газа и о поставках газа как гарантию надежности транзита на долгосрочную перспективу», - сказал он.

Министр топлива и энергетики убежден, что «газотранспортная система Украины продемонстрировала свою чрезвычайную надежность в экстремальных условиях ее работы, высокий профессионализм работников НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не поддержала проект постановления об утверждении предварительного отчета ВСК, предложенный И.БОГОСЛОВСКОЙ. За него проголосовали 192 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проектом постановления также предлагалось признать, что срыв переговоров о заключении контрактов о поставках газа в Украину и его транзит по территории Украины привел к тяжелым последствиям для экономических и политических интересов государства, материального положения украинских и иностранных предприятий и интересов граждан.

Также проектом предусматривалось признать, что высказанные руководством Российской Федерации обвинения в адрес Украины в кражах природного газа не подтвердились, а временное изъятие газа из транспортной системы не имело целью кражу газа, а было временным изъятием в связи с техническими проблемами перевода ГТС Украины в обратный режим.

Кроме того, ВСК предлагала депутатам признать, что украинская сторона действовала непрофессионально, провоцировала конфликт и осуществила скоординированный шантаж российской стороны, что привело к срыву поставок газа.