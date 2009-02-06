Бензин снова подорожал

С 30 января по 6 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-3,1% (в среднем на 2,0%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 30 января по 6 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 0,4% – с 4,87 грн./литр до 4,89 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 3,1% – с 5,23 грн./литр до 5,39 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 3,1% – с 5,42 грн./литр до 5,59 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 1,4% – с 5,71 грн./литр до 5,79 грн./литр

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