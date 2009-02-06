Снова запахло газом: раскрутка темы и ”шифры” договоренностей

Газовый вопрос снова «перебрался» с нижних рейтинговых позиций публичных обсуждений, что произошло на фоне бюджетных проблем и разбирательств с МВФ, на верхние. Началось все с заявлений Кремля, который перевел стрелки на Украину в плане компенсации ущерба Европе за нарушения транзита. В ответ МИД Украины назвал заявления Президента РФ Медведева «недружественным жестом». Кстати, вопрос компенсации поднялся Болгарией, которая пострадала больше других от Новогоднего подарка Газпрома. А Нафтогаз в этот момент без задержки и в полном объеме рассчитался за январь с Газпромом - к чему же теперь придерется Кремль? Кстати, Россия попросила европейских наблюдателей продолжить контроль за транзитом газа через Украину до конца марта. Премьр РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что желательно продолжать контроль хотя бы до конца первого квартала. По его словам, Украина до сих пор не пустила российских наблюдателей, контролирующих транзит газа через украинскую территорию, на центральный диспетчерский пункт в Киеве и на газовые хранилища. Ранее ЕС заявило, что с контролем все в порядке, как и с транзитом. Неужели маловато инспекции Медведева, именно он обещал "проследить".

Продолжилась хроника газовых "терок" решениями Верховной Рады, которая попыталась разобраться в газовых договорах. Еще одной странички долгоиграющей темы не довелось прочесть. Заседание СНБО по этому вопросу в очередной раз не состоялось. Правда, можно только догадываться, кто является инициатором переноса – Банковая и Грушевского. Может обе стороны бояться запутаться в цифрах так до сих пор и не обнародованных статьях газовых договоров. Как удалось разобраться ВСК тоже не понятно. Ведь Тимошенко на просьбу депутатов передать для ознакомления копии документов ответила резким отказом, сославшись на «просьбу» России соблюдать конфиденциальность и неразглашение. При этом все понимают, что газ для нас «теплым» не будет, а для промышленности и вовсе будет «холодным» душем. Но на все замечания Президента относительности несостоятельности газовых договоренностей, что они не соответствуют европейским стандартам и международным нормам, приведут к краху Нафтогаза, правда, затем сам сказал, что будем их выполнять в обязательном порядке, Верховная Рада ответила полным доверием правительству и посчитала его действия правильными. Но при этом она забыла о газе, который должен наконец разтаможется – 11 млрд кубов на Нафтогаза из подземных хранилищ, он был выкуплен у Газпрома. В этой схеме замешано РосУкрЭнерго и не только. Кажется, именно из-за него произошла ротация в Таможенной службе. Хорошковский поменял дислокацию – переехал в СБУ. Но ВСК и там его достала – обвинила СБУ в лоббировании интересов РосУкрЭнерго. Выходит, такой на первый взгляд уже пережеванный газовый вопрос снова всплыл и штормует уже довольно разбитые экономические берега Украины.

Тайна рано или поздно становится явью

И все же, как разобраться в тонкостях газовых договоров. «Помогла» в этом Верховная Рада. Она отказалась признать, что украинская сторона непрофессионально проводила газовые переговоры из-за отсутствия единой позиции украинской власти.

ВР своим решением отказалась принять к сведению предварительный отчет ВСК и направить его Президенту Украины, Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины.

Во время отчета председатель ВСК Инна Богословская отметила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС не явились на заседание комиссии, где утверждался предварительный отчет. По ее словам, контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы является невыгодным для Украины. Правительство Украины не добилось адекватного повышения ставки платы за услуги транзита газа через территорию Украины в соответствии с существенным подорожанием газа по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

“Временная следственная комиссия констатирует: средняя ставка платы за услуги транзита на 2009 год соответственно будет составлять не 1,7 долл. США, как заявляет правительство Украины, а 1,39688 дол. США. Заявление правительства Украины о том, что договоренности о ставке платы за услуги транзита на 2010 год еще нет, но она будет рыночной и не ниже 3 долл. США, не отвечает действительности, формула расчета этой ставки указана в контракте, и ставка платы за транзит будет в 2010 году значительно меньше рыночной ставки”, - заявила И.Богословская.

Это заявила глава ВСК, но ее заместитель Александр Гудыма заметил, что комиссия не утверждала этот предварительный отчет на своем заседании, и все выводы являются только собственным мнением И.Богословской.

Значит «помогла» ВСК разобраться опять по-своему, как умеет это делать.

Прокуратура расставит точки над "і"

Кажется, без прокуратуры не разобраться. Депутаты сходятся с нами во мнении. Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что материалы Временной следственной комиссии переданы в Генеральную прокуратуру. Обращаясь к правительству и коалиции, он сказал: «Мы знаем, где ваши нарушения».

По его словам, бурная реакция со стороны коалиции на предварительный отчет председателя ВСК Инны Богословской свидетельствует о том, что материалы комиссии «затронули за самое больное».

Под "крышей" СБУ

Кстати, Гудыма не остался в долгу, в т.ч. и перед регионалами. Он обвинил СБУ в лоббировании интересов компании “РосУкрЭнерго”.

А.Гудыма продемонстрировал письмо первого заместителя председателя СБУ, исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина Наливайченко, в котором он просит председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубину обеспечить явку в СБУ ответственных лиц компаний, которые готовили документы по оформлению растаможивания украинского газа, который “Газпром” передал «Нафтогазу».

«Оказывается, не только Левочкин, и не только Фирташ, и не только Бойко, не только Партия регионов, а сегодня крышей “РосУкрЭнерго” является СБУ», - сказал А.Гудыма.

И все из-за растаможки опять таки газа. Между тем, власти почему-то никак не могут о нем вспомнить, или просто забывают прокомментировать? 23 января в то время председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий Хорошковский заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь премьер-министр Ю.Тимошенко настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

31 января в эксклюзивном комментарии УНИАН премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что на таможне проходит растаможка газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в пользу НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, по ее словам, расчет за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. долл. уже произведен средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины. И что же, послей хроники ни слова. Зато очень резкое заявление на «предложение» Медведева. Президент России заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года. Об этом он сказал в Кремле на совместной пресс-конференции с Президентом Болгарии Георгием Пырвановым. (Президент Болгарии сегодня официально поставил вопрос перед Россией о компенсации за срыв поставок газа в январе.)

Ю.Тимошенко ответила без промедления - Украина не намерена возмещать европейским странам ущерб, нанесенный в результате прекращения Россией транзита природного газа по территории Украины.

«Я думаю, что кто виноват, тот и заплатит. Украина не виновата во всех этих процессах. Как известно, есть заявление европейского комиссара господина Пибалгса о том, что Украина не препятствовала транзиту российского газа в Европу, не прекращала такого транзита, не производила несанкционированного отбора газа», - сказала Ю.Тимошенко.

Обязались и выполнили

Радует в этой ситуации одно - свои обязательства Украина выполняет. «Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за поставленный в январе 2009 года газ.

Глава пресс-службы "Нафтогаза" Валентин Землянский заявил в интервью УНИАН, что «Нафтогаз» рассчитался за весь объем газпромовского газа в январе», но не уточнил при этом сумму и объем газа.

Согласно контракту, «Нафтогаз» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца. В случае задержки "Газпром" будет требовать 100-процентную предоплату.

Вот и остается призадуматься, будем платить или нет ущерб, сколько, в конце концов, стоит газ, почему нужно удовлетворять просьбу России «не разглашать», когда растаможем уже оплаченный газ, и самое главное – кому верить? Может сомнения рассеет заседание СНБО, которое переносилось неоднократно. Его перенесли на 10 февраля. Решаться будут как раз газовые вопросы. Вот и подождем…

Россия не интересуется украинской ГТС?

Международная конференция по модернизации в Брюсселе, запланированная на 23 марта, внушает некоторые надежды на будущее нашей ГТС без традиционных провокаций со стороны "Газпрома". И вот что примечательно: мероприятие состоится при участии ЕС и Украины, а Россия при этом вроде бы и не интересуется украинским газопроводом...

Так, Юлия Тимошенко на брифинге в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности высказала уверенность в том, что Украина имеет все технические возможности для модернизации газотранспортной системы.

Премьер-министр заявила об этом, отвечая на вопрос, каким образом Россия может участвовать в модернизации ГТС, поскольку является поставщиком газа для его транзита этой системой в Европу.

«Украина, по сути дела, для модернизации своей ГТС имеет все необходимое на отечественных заводах. У нас есть мощности и для строительства газопроводов, и для их реконструкции и модернизации», - сказала Тимошенко.

Вместе с тем, премьер отметила, что конференции по вопросам модернизации и развития украинской ГТС, которую планируют провести в Брюсселе в конце марта, будет проходить при участии европейских стран и на сегодня Россия не высказала желания принять в ней участие. «На сегодня подтвердили участие европейские страны, Российская Федерация на эту минуту такого участия не подтверждала, и поэтому я могу сказать, что эта конференция собирается странами Европейского Союза», - отметила Тимошенко.

Открытие кредитной линии в России может угрожать украинской ГТС

Так, Президент Украины Виктор Ющенко называет недопустимым кулуарные договоренности правительства Украины об открытии в России кредитной линии.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова сегодня на брифинге, объявляя позицию Президента относительно намерений правительства получить в России кредит в сумме 5 млрд. долларов.

Ванникова заявила, что, по мнению Президента, этот «кулуарный визит делегации правительства Украины в Россию» проходил с нарушением отечественных правовых норм, которые регламентируют ведение международных переговоров. Она отметила, что Президент не утверждал директив на эти переговоры и не получал от правительства соответствующих документов.

«Глава государства считает недопустимой ситуацию, когда стратегические для жизни страны вопросы решают кулуарно, с нарушением установленных правовых норм и с явными признаками коррупции», - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что Президенту известно только о техническом задании переговорной группы. Он считает недопустимым совмещать получение Украиной кредита с ратификацией договора о «нулевом варианте» и с судьбой отечественной ГТС, отметила Ванникова.

При этом она напомнила, что «нулевой вариант» предусматривает, что Россия берет на себя все долги Советского Союза, в то же время Украина отказывается от своих претензий на какую-либо собственность СССР, в том числе, и за рубежом.

«Президент призывает к взвешенности и прозрачности в вопросах внешних заимствований. Он обращает внимание, что государственные долги будут отдавать не чиновники, которые их получают, а украинский народ, в первую очередь, молодое поколение», - сказала Ванникова.

(УНИАН)