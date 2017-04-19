Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети шестой энергоблок, сообщила пресс-служба компании.

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«18 апреля 2017 года в 23:08 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний на подстанции «Днепровская», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на станции в штатном режиме работает 5 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4 400 МВт. При этом замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

«Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС», - отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что 18 апреля 2017 года в 19:52 энергоблок №6 Запорожской АЭС был автоматически отключен от энергосети из-за отключения ВЛ-750кВ "ЗАЭС - Днепровская".

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.