"Уктрансгаз" впервые провел аукционы на поставку технологического газа - победу разделили "Нафтогаз" и частная компания

НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Эру трейдинг» 18 апреля стали победителями первых в истории аукционов на поставку технологического газа для ПАО «Уктрансгаз» на сумму 1,39 и 1,35 млрд грн соответственно. Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

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Закупка ожидаемой стоимостью 16,72 млрд грн была разбита на десять одинаковых лотов по 218 млн кубометров каждый на условиях оплаты потребленного газа до 25 числа следующего месяца.

«Укртрансгаз» впервые требует от потенциальных поставщиков предоставления банковской гарантии исполнения обязательства в размере 5% от суммы сделки - эти средства «Укртрансгаз» заберет себе в случае, если поставщик сорвет поставки газа.

По первому лоту соревновались «Нафтогаз» и ООО «УМВБ». Учредителями фирмы являются финансист Александр Гинзбург, ООО «КУА Изи Лайф» и виргинский офшор FTN Monitor Limited. Фирме принадлежит 49% акций ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ).

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«УМВБ» сразу установило свою заявку на уровне ожидаемой цены лота 1,67 млрд грн. Госкомпания сразу установила цену в 1,39 мрлд грн. Это соответствует цене 6396 грн за тысячу кубометров с НДС. В ходе аукциона «УМВБ» снизило свое предложение до 1,47 млрд грн, однако стартовая «Нафтогаза» все-равно оказалась дешевле.

По второму лоту соревновались «Нафтогаз», ООО «Эру трейдинг» и мировой газовый трейдер Trafigura Ukraine. Здесь «Нафтогаз» повторил свою заявку ранее выигранного лота 1,39 млрд грн и в дальнейшем не снижал ее. А конкуренты пошли дальше и оба упали по цене ниже госкомпании - Trafigura до 1,37 млрд грн, «Эру трейдинг» - до 1,35 млрд грн.

Согласно уставу «Эру трейдинг», участниками этого ООО является кипрская «Эру файненс лтд» с 99,9% долей в уставном капитале и ООО «Энергетические ресурсы Украины». Конечными бенефициарами кипрской фирмы в госреестре указаны киевлянин Ярослав Стефанович Мудрый, американец Дейл Уэсли Перри и прописанный в Киеве гражданин США Андрей Фаворов.

Теперь «Укртрансгаз» должен официально определить победителя и провести 19 апреля еще пять лотов в этом тендере.

Ранее два лота были отменены из-за отсутствия заявок вообще. По всем другим лотам подал заявки «Нафтогаз» и ряд других компаний.

5 апреля «Укртрансгаз» отменил еще один лот из-за недопуска к участию в тендере ООО «Газпостач-Черкассы». Компания не предоставила обеспечение тендерного предложения, поэтому «Нафтогаз» остался единственным участником и открытые торги по этому лоту пришлось отменять.

Напомним, в предыдущие три года поставщиком технологического газа для "Укртрансгаза" был только «Нафтогаз Украины».