Кабмин объявил конкурс на должность независимого члена набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения по 21 параграфу регламента Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Минэкономразвития внесло на рассмотрение Кабмина предложение об увеличении состава набсовета «Нафтогаза» с 5 (нынешний состав) до 7 человек, при этом предлагалось, что 4 из них будут независимыми, то есть, будут выбраны на открытом конкурсе. В этом конкурсе также могут принять участие топ-менеджеры иностранных компаний.

29 марта Кабмин одобрил расширение набсовета «Нафтогаза». Также правительство оставило в силе результаты отбора трех независимых членов набсовета, который был проведен в 2016 году, и создало комиссию для избрания еще одного независимого члена набсовета.