Кабмин объявил конкурс на должность независимого члена набсовета "Нафтогаза"
Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.
Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Читайте такжеВ "Нафтогазе" подтвердили, что Ковалив уходит с должности председателя набсовета компании
Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения по 21 параграфу регламента Кабинета министров.
Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Минэкономразвития внесло на рассмотрение Кабмина предложение об увеличении состава набсовета «Нафтогаза» с 5 (нынешний состав) до 7 человек, при этом предлагалось, что 4 из них будут независимыми, то есть, будут выбраны на открытом конкурсе. В этом конкурсе также могут принять участие топ-менеджеры иностранных компаний.
29 марта Кабмин одобрил расширение набсовета «Нафтогаза». Также правительство оставило в силе результаты отбора трех независимых членов набсовета, который был проведен в 2016 году, и создало комиссию для избрания еще одного независимого члена набсовета.