Путин тоже ”переводит стрелки” на Украину

Россия просит европейских наблюдателей продолжать контроль за транзитом газа через Украину до конца марта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

"Просили бы международных наблюдателей продолжать контроль хотя бы до конца первого квартала текущего года", - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Москва и раньше выступала за то, чтобы осуществлять контроль транзита российского газа через территорию Украины.

По его словам, Украина до сих пор не пустила российских наблюдателей, контролирующих транзит газа через украинскую территорию, на центральный диспетчерский пункт в Киеве и на газовые хранилища.

"Мы обращаем внимание, что, к сожалению, наши наблюдатели не были допущены на центральный объединенный диспетчерский пункт в Киеве и на газовые хранилища", - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия будет самым внимательным образом смотреть за исполнением газового договора украинской стороной.

Кроме того, он сообщил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года.

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

МИД Украины назвал это заявление Президента РФ непартнерским и недружественным жестом по отношению к Украине и странам Евросоюза.