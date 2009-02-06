ЕС не намерен финансировать ”Северный” и ”Южный” потоки

Европейский Союз не планирует финансировать строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

По его словам, эти газопроводы являются коммерческими проектами, и со стороны организаторов не поступало просьб к Евросоюзу о выделении средств.

Кроме этого, Ж.БАРРОЗУ заверил, что ЕС не противопоставляет проект «Набукко» проектам «Северный» и «Южный поток».

«Россия остается важным партнером по поставкам газа для Европы», - подчеркну он.

Россия лоббирует строительство этих трубопроводов в обход Украины. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.