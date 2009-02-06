Польша готовит изменения «Ямальского» договора с РФ

Польша начала подготовку для внесения изменений в так называемый «Ямальский» договор от 1993 года, которым определены условия сооружения польской территорией газопровода «Ямал-Европа» в Германию и поставок по нему российского газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-службы министерства экономики Польши.

«Министерство экономики подготовило проект дополнения к соглашению», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что проект передан на утверждение главе польского правительства Дональду ТУСКУ.

По данным польского информагентства РАР, российский газовый монополист «Газпром» поставил условием для дополнительных поставок газа в Польшу изменение «Ямальського» договора, который определяет условия поставок и транзита российского газа газопроводом «Ямал-Европа» польской территорией до 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля вице-премьер правительства Польши Вальдемар ПАВЛЯК заявлял, что Польша может изменить «Ямальський» договор или подписать отдельный краткосрочный контракт с «Газпромом» на поставку дополнительных 7 млн. куб. м газа, которые Польша не получает почти 2 недели по контракту с RosUkrEnergo.

В.ПАВЛЯК также не исключил возможности дополнительных поставок газа из других стран, кроме РФ, из которой Польша в настоящее время импортирует почти 70% газу.

5 февраля польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором российская сторона заверила о готовности увеличить поставки газа, однако не уточнила, на каких условиях.

Справка УНИАН. В конце января российский «Коммерсант» и польские Polska Times и Gazeta Wyborcza писали, что «Газпром», который после возобновления поставок газа через Украину 20 января до 26 января компенсировал полякам недопоставки газа по контракту с RUE, может требовать от поляков ряд уступок для возобновления поставок.

В частности, по данным изданий, россияне могут добиваться уменьшения стоимости транзита российского газа трубопроводом «Ямал-Европа» польской территорией, увеличения цены на газ для Польши и получения контроля над компанией Europolgaz, которая является оператором польского участка Ямальского газопровода.

Кроме того, «Газпром» может добиваться от Польши поддержки строительства «Северного потока», против сооружения которого остро выступают польские политики и чиновники, предлагая альтернативный вариант строительства второй нити Ямальского газопровода польской территорией.

Представители PGNIG публично не комментировали эти публикации.

Россия лоббирует проекты «Северный поток» и «Южный поток» для диверсификации поставок газа, в частности, в обход Украины. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.