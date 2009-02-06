«Газпром» должен чувствовать ответственность за недопоставки

“Газпром” должен чувствовать себя ответственным за ежесуточные недопоставки 7 млн. кубометров газа в Польшу, заявил сегодня руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя в Варшаве информацию о готовности российской компании увеличить доставки в Польшу, Р.СИКОРСКИЙ сказал: “Этот газ нам продала RosUkrEnergo, в которой значительным акционером является «Газпром», следовательно, естественно было бы, чтобы он чувствовал себя ответственным за реализацию (этих поставок)».

Он выразил мнение, что решению проблемы могла способствовать встреча премьера Польши Дональда ТУСКА с российским премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ 29 января, после которой польский премьер заявил, что его российский коллега пообещал решить проблему недопоставок газа в Польшу.

Р.СИКОРСКИЙ также выразил надежду, что в условиях экономического кризиса станет более привлекательным проект строительства второй нити Ямальского газопровода через территорию Польши для поставок российского газа в Европу, чем лоббируемый «Газпромом» Nord Stream.

Как сообщал УНИАН, польский PGNIG заявил 5 февраля, что «Газпром» готов увеличить поставки газа для компенсации недопоставок по контракту с RosUkrEnergo, но не уточнил, когда и на каких условиях.

Справка УНИАН. Россия лоббирует эти проекты для диверсификации поставок газа, в частности, в обход Украины. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.