Капитализация ”Газпрома” за 2008 год снизилась на 75%

Капитализация ОАО "Газпром" за 2008 год снизилась на 75% - с 340 млрд. долл. до 87 млрд. долл., говорится в мониторинге Минэкономразвития за 2008 год, передает РИА Новости.

"Самой дорогой компанией в России остается ОАО "Газпром", капитализация которого к концу 2008 года снизилась до 87 млрд. долл. (с 340 млрд. долл. в конце 2007 года; за год показатель снизился на 75%)", - говорится в документе.

На втором месте по стоимости активов находится ОАО "Роснефть" - 40 млрд. долл. Далее следует ЛУКОЙЛ с капитализацией 27 млрд. долл.

Сбербанк России, занимавший к концу 2007 года третье место по размеру капитализации (100 млрд. дол.), подешевел до 17 млрд. долл. к концу 2008 года.

По приросту капитализации за 2008 года лидерами являются "Химпром" - 50%, "ЯкутскЭнерго" - 40% и "КамчатскЭнерго" - 39%.

В документе отмечается, что большую долю капитализации российского рынка акций составляют компании нефтегазового сектора. На долю десяти крупнейших компаний нефтегазового сектора (около 211 млрд. долл.) приходится порядка 64% рыночной капитализации (330 млрд. долл.), а доля крупнейших десяти компаний составляет порядка 74% (245 млрд. долл.) в общей капитализации российского рынка акций.