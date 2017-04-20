Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США

Нефть дорожает в четверг на фоне данных статистики от минэнерго США по сокращению запасов "черного золота" в стране, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:19 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,40% - до 53,14 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,31% - до 51,01 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2% - до 532,3 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали большего снижения - на 1,47 миллиона баррелей, или на 0,28%, до 531,93 миллиона баррелей.

Сдержало удорожание нефти увеличение запасов бензина в стране. Индикатор вырос на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 237,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей. Эксперты отмечают, что рост запасов бензина нетипичен для данного сезона.

"В США сейчас начался... период, когда запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) снижаются (во время летнего сезона), поэтому неожиданное несоответствие (данных по запасам бензина ожиданиям аналитиков - ред.) оказало сильное давление на нефтяные цены", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods).